Publicado 07/12/2024 10:29

Ubá- A Educação ubaense foi premiado com um novo sistema de reconhecimento do MEC-Ministério da Educação, o Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização, para municípios e estados que alcançaram a graduação final máxima de 100 pontos.

O selo é pelos esforços dos gestores em favor da da garantia do direito à alfabetização, e os critérios

foram previstos no Decreto nº 12.191, de 20/09/24, regulamentados no Edital MEC nº 10, de 26/09/24.

Nesta primeira Edição do Selo, 2.592 municípios, 13 estados e o Distrito Federal alcançaram o Selo Ouro.

A cerimônia de entrega vai ser no Salão Nobre do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, às 16 horas do próximo dia 11.

O prefeito ubaense Gean Marcos vibrou: "Nossa alfabetização é ouro! Um reflexo do execelente trabalho de nossos profesores, da secretária Maria Verônica Tavares Verdan Masiero, e toda a equipe da Secretaria de Educação, estamos muito felizes com este reconhecimento do MEC".

NinoBellieny