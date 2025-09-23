Os tratores serão utilizados em trabalho no dia a dia do campo e na ampliação da capacidade produtiva do setor rural - Foto Divulgação

São José de Ubá – Um cinturão de segurança eletrônica, composto por moderno sistema de monitoramento por câmeras, está sendo providenciado para São José de Ubá, ao norte do estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo prefeito Gean Marcos, ao entregar dois carros patrulha novos à Secretaria de Segurança Pública.

O ato aconteceu na última semana. Gean ressalta que os veículos são destinados a ações de prevenção e combate à criminalidade. Quanto às câmaras, ele antecipa que serão instaladas em pontos estratégicos da cidade, priorizando locais com maior fluxo de pessoas e comércios.

“O objetivo é reforçar a segurança pública, prevenindo e reprimindo atos ilícitos e oferecendo suporte fundamental ao trabalho das forças de segurança”, realça o prefeito explicando que o sistema contará com tecnologia de reconhecimento facial e de placas veiculares.

O equipamento tem potencial para possibilitar a identificação de indivíduos foragidos da justiça e veículos roubados, ampliando a capacidade de resposta das autoridades: “Estamos dando um passo fundamental para garantir mais segurança à nossa população”, argumenta Gean.

Na avaliação do prefeito, o cinturão eletrônico é um aliado importante na proteção dos cidadãos e na atuação das forças policiais. Além da Segurança, também foram repassados dois carros à Saúde, destinados à locomoção de pacientes para consultas, exames e tratamentos dentro e fora do município.

Outra secretaria contemplada foi a de Assistência Social, visando dar suporte às equipes no atendimento direto às famílias em situação de vulnerabilidade. Os objetivos ressaltados pelo prefeito são garantir mais conforto, agilidade e segurança nos deslocamentos para execução de serviços públicos municipais.

MODERNIZAÇÃO - Há cerca de um mês, a Secretaria de Agricultura havia sido contemplada com dois tratores agrícolas destinados ao fortalecimento da agricultura local, por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq) em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Trata-se de um programa do governo federal, cuja finalidade é contribuir para a modernização do setor agrícola, promovendo mecanização e oferecendo melhores condições de trabalho aos produtores rurais. Proposta é aumentar a produtividade a custo menor e mais eficiência.

A secretaria de Agricultura pontua que os tratores novos estarão à disposição para auxiliar no preparo do solo, no cultivo e em outras atividades essenciais, reforçando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento da cidade e o fortalecimento da agricultura local; além de apoiar o desenvolvimento sustentável no campo.

Com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é de que a agricultura da região seja impulsionada, garantindo mais apoio aos agricultores familiares, que são responsáveis por grande parte da produção local. A utilização de máquinas modernas contribui não apenas para facilitar