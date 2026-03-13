Os prefeitos debateram várias pautas e firmaram compromissos focados na integração entre os municípios - Foto Divulgação

Os prefeitos debateram várias pautas e firmaram compromissos focados na integração entre os municípios Foto Divulgação

Publicado 13/03/2026 21:29

São José de Ubá – “A união não significa submissão, mas sim uma parceria igualitária”. Focados neste princípio e conscientes de que “a sociedade é a união de pessoas para um bem maior", 15 prefeitos das regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro se reuniram, nesta sexta-feira (13), em São José de Ubá. Desenvolvimento econômico foi uma das pautas.

Prefeito de Campos dos Goytacazes e presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro) defendeu o fortalecimento integrado, por meio do diálogo, para consolidação da arrancada do desenvolvimento regional de forma equilibrada, focada da solução para os desafios enfrentados pelos municípios.

Estimular investimentos, ampliar a geração de empregos e renda, melhorar a infraestrutura logística das regiões., através de incentivos reais foram defendidos pelo prefeito de Campos, com os demais concordando que a integração é fundamental para potencializar oportunidades econômicas, especialmente em setores como agricultura, comércio, serviços e energia.

As próximas eleições foram colocadas na agenda como importantes no processo articulado pelos gestores. Impactados por essa conclusão, os prefeitos afinaram proposta de caminharem unidos, para que a representatividade seja forte e esteja comprometida com os interesses dos municípios envolvidos no movimento.

“Marcharemos juntos, para que tenhamos o reconhecimento merecido e as demandas das nossas cidades atendidas”, resumiu Wladimir que acredita em um retorno bastante positivo do encontro desta sexta-feira, inclusive para desdobrar a luta pela retomada do projeto de transformação das regiões fluminenses em semiáridas, que não entrou na pauta desta sexta.

SEMIÁRIDO- A transformação regional em área de semiárido é uma iniciativa de Wladimir quando deputado federal, através do Projeto de Lei 1.440/2019, que beneficiaria 22 municípios do norte/noroeste fluminense. Somente em 2025 foi aprovado; mas o governo federal vetou, alegando falta de estudos técnicos e ausência de impacto orçamentário.

Wladimir ressalta que há argumentos para derrubar o veto; porém depende especialmente da representatividade da bancada fluminense no Congresso Nacional. Além das pautas econômicas, os prefeitos também falaram sobre ampliação de parcerias com os governos estadual e federal, em busca de recursos.

Segundo Wladimir, os participantes do encontro firmaram o compromisso de manter uma agenda de diálogo e cooperação, com novas reuniões para acompanhar o andamento das propostas discutidas e avançar na construção de políticas integradas para o desenvolvimento das duas regiões.

Participaram Gean Marcos (São José de Ubá), Lauro Fabri (Varre-Sai), Léo Pelanca (Italva), Guilherme Fonseca (Porciúncula), Paulo Sergio Cyrillo (Bom Jesus do Itabapoana), Paulinho da Refrigeração (Santo Antônio de Pádua), Nel Medeiros (Itaperuna), José William (São Fidélis), Taninho Toledo (Natividade) e a prefeita de Cardoso Moreira Geane Vincler .