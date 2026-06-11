Reunião envolveu integrantes da administração municipal, na preparação para as mudanças no processo tributário - Foto Divulgação

Reunião envolveu integrantes da administração municipal, na preparação para as mudanças no processo tributário Foto Divulgação

Publicado 11/06/2026 14:26

Ubá – Buscando preparar a administração municipal para os impactos da reforma tributária, que está em vigor de forma gradual, o governo de São José de Ubá (RJ) iniciou uma consultoria para implementação das medidas. A iniciativa envolve o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RJ), por meio do consultor Gabriel Palatnic.

Os primeiros passos foram dados no início da semana, em reunião com a alta administração municipal, visando auxiliar na adaptação às mudanças estabelecidas pela nova legislação tributária. A pauta foi resumida em planejamento, eficiência na gestão e maior segurança na condução das mudanças que serão exigidas ao longo do processo de transição.

De acordo com o setor de comunicação da prefeitura, o trabalho contempla a análise da estrutura tributária atual, a elaboração de um diagnóstico da situação do município e a apresentação de um plano de ação para orientar a implementação das adequações necessárias.

“A reunião reforçou o compromisso da prefeitura com a modernização da gestão pública e o fortalecimento da capacidade administrativa do município diante do novo cenário tributário nacional”, realça a assessoria ratificando que a proposta de preparar o governo terá desdobramento.