Reunião realizada para discutir Defesa Civil - Foto: Divulgação

Reunião realizada para discutir Defesa CivilFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 20:06

São José do Vale do Rio Preto - O prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Zé Carlos do Mariano, se reuniu com o secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Tarcísio Antônio de Salles Jr. O intuito do encontro foi a discussão de estratégias para prevenção de desastres, gestão de riscos e proteção ambiental.

Os secretários municipais de Planejamento, Defesa Civil e Meio Ambiente, além do vereador Fabrício Andriolo, também participaram do encontro.