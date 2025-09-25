Fest Frango 2025Foto: Divulgação
São José do Vale do Rio Preto - Após 10 anos, a Fest Frango voltará a ser realizada em São José do Vale do Rio Preto. O evento começa nesta quinta-feira (25) e vai até o próximo domingo (28) no Parque de Exposição Antônio Pacheco Botelho Filho.
Além das atrações, como Lucas Lucco, Mumuzinho e Pastor Cláudio Duarte, a Fest Frango terá praça de alimentação, estacionamento amplo, feira de artesanato e agroindústria, ações inclusivas e culturais e parque de diversões. A entrada na festa é gratuita.
Confira as atrações:
25 de setembro
Pr. Cláudio Duarte – 19h
Léa Mendonça – 21h
26 de setembro
Complexo do Samba – 20h
Mumuzinho – 22h
27 de setembro
Jonas Machado – 20h
Lucas Lucco – 22h
28 de setembro
Palhaço Topetão – 15h30
Rômulo Loves – 19h
Junior & Gustavo – 21h
