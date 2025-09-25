Fest Frango 2025 - Foto: Divulgação

Fest Frango 2025Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 15:46 | Atualizado 25/09/2025 17:14

São José do Vale do Rio Preto - Após 10 anos, a Fest Frango voltará a ser realizada em São José do Vale do Rio Preto. O evento começa nesta quinta-feira (25) e vai até o próximo domingo (28) no Parque de Exposição Antônio Pacheco Botelho Filho.

Além das atrações, como Lucas Lucco, Mumuzinho e Pastor Cláudio Duarte, a Fest Frango terá praça de alimentação, estacionamento amplo, feira de artesanato e agroindústria, ações inclusivas e culturais e parque de diversões. A entrada na festa é gratuita.

Confira as atrações:

25 de setembro

Pr. Cláudio Duarte – 19h

Léa Mendonça – 21h



26 de setembro

Complexo do Samba – 20h

Mumuzinho – 22h



27 de setembro

Jonas Machado – 20h

Lucas Lucco – 22h



28 de setembro

Palhaço Topetão – 15h30

Rômulo Loves – 19h

Junior & Gustavo – 21h