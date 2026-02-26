Lançamento da pedra fundamental - Foto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 26/02/2026 17:54 | Atualizado 26/02/2026 17:54

São José do Vale do Rio Preto - A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Destacamento de Bombeiro Militar - DBM 4/16, em São José do Vale do Rio Preto, foi realizada na terça-feira (26). A unidade será a 126ª do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

A construção será viabilizada por meio de parceria entre o Estado e o Município. Caberá à Prefeitura a cessão do terreno, enquanto o CBMERJ será responsável pela distribuição do efetivo, além do fornecimento de equipamentos e viaturas, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente à população.

A nova unidade contará com viaturas de ponta, recém-adquiridas, através de um investimento realizado pelo Governo do Estado na renovação e modernização da frota e dos equipamentos da Corporação.



Ao final da cerimônia, foi realizada a assinatura do contrato de cooperação que marca oficialmente o início das obras, além do descerramento da placa alusiva ao empreendimento.



Para o Comandante-Geral, a implantação da unidade representa mais um avanço estratégico na política de expansão da Corporação.



"Estamos avançando de forma estratégica e planejada para garantir que todos os municípios fluminenses contem com uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros. Essa expansão significa mais rapidez no atendimento, mais segurança para a população e o fortalecimento da nossa capacidade de resposta em salvamentos e no combate a incêndios”, destacou o coronel.

