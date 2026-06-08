Drogas apreendidas no município - Foto: Divulgação/30º BPM

Drogas apreendidas no municípioFoto: Divulgação/30º BPM

Publicado 08/06/2026 14:29

São José do Vale do Rio Preto - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de cocaína em São José do Vale do Rio Preto. A ação foi realizada no último sábado (6), na Rua Santa Fé.

As buscas realizadas às margens do Rio Preto resultaram na localização de 1.050 sacolés de cocaína, que totalizavam aproximadamente 2,5 kg da droga.

O material foi encaminhado para a 104ª DP.