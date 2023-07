Homem é preso com mais de 30 kg de maconha em rodovia de São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 04/07/2023 19:12

Em uma operação conjunta realizada na tarde desta terça-feira (4), as polícias militar, federal e rodoviária federal prenderam um homem e apreenderam mais de 32 quilos de maconha na Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.

Durante a operação, que tinha como objetivo reprimir quadrilhas que transportavam drogas de grandes comunidades do Rio de Janeiro para a Região dos Lagos, o suspeito, um homem de 44 anos, foi abordado enquanto dirigia um Chevrolet Onix Plus Joy Black, na altura do km-102, no bairro Praia Linda.

Com ele, os agentes apreenderam o total de 32,430 kg de maconha, carga estimada em aproximadamente R$ 70 mil. Segundo a ocorrência, o criminoso foi identificado após troca de informações entre as forças policiais, que indicavam o deslocamento do mesmo para a região.

Após a abordagem e a apreensão da droga, o criminoso foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Macaé.