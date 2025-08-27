85 pinos de pó com a inscrição "Pó de 10, CV" e 34 pedras de crack com a identificação "De Arrascaeta 10"Divulgação/PM
Suspeito foge e polícia encontra sacola com crack e cocaína em São Pedro da Aldeia
Apreensão ocorreu após fuga de homem suspeito durante patrulhamento na madrugada desta quarta-feira (27)
Ex-prefeito de Iguaba toma posse como consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB-RJ
Vantoil Martins, atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico do município iguabense, assumiu a função em solenidade no Rio, que contou com autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil e lideranças políticas
Prefeito de Cabo Frio busca apoio de Cláudio Castro para saúde, turismo e infraestrutura
Reunião ocorreu um dia após Dr Serginho (PL) assinar decreto que extinguiu secretarias e cortou gastos por queda na arrecadação de royalties
São Pedro da Aldeia abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação nesta quarta-feira (27)
As inscrições serão realizadas no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado na sede do Horto Escola Artesanal, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30
Secretária da Mulher de Búzios é elogiada em evento do Selo Amiga da Mulher, no Palácio Guanabara
Daniele Guimarães foi citada pela primeira-dama do RJ durante evento que marcou o lançamento da terceira edição da certificação estadual
São Pedro da Aldeia participa da abertura do Comitê de Cultura da Região dos Lagos
Durante o encontro, foram apresentadas as ações do Programa Nacional de Comitês de Cultura e debatidas alternativas para democratizar o acesso às políticas públicas culturais
