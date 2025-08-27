85 pinos de pó com a inscrição "Pó de 10, CV" e 34 pedras de crack com a identificação "De Arrascaeta 10" - Divulgação/PM

Publicado 27/08/2025 15:09 | Atualizado 27/08/2025 15:48

São Pedro da Aldeia - Na madrugada desta quarta-feira (27), a Polícia Militar apreendeu drogas durante patrulhamento na Rua Rio de Janeiro, na região de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia. A ocorrência teve início por volta das 0h18.

Segundo a ocorrência, uma guarnição observou um homem vestindo calça preta e casaco vermelho em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo fugiu pulando muros de residências próximas.

Durante a busca no local, os policiais encontraram uma sacola contendo 85 pinos de pó com a inscrição “Pó de 10, CV” e 34 pedras de crack com a identificação “De Arrascaeta 10”.

O material apreendido foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, o suspeito não foi localizado.