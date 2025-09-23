AcidenteNotícias de Cabo Frio

Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira (23) na RJ-140, em São Pedro da Aldeia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para prestar atendimento.

Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a dinâmica da colisão. O tráfego na região apresentou lentidão durante o atendimento à ocorrência.

As causas do acidente serão apuradas.