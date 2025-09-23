AcidenteNotícias de Cabo Frio
Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a dinâmica da colisão. O tráfego na região apresentou lentidão durante o atendimento à ocorrência.
As causas do acidente serão apuradas.
Agora você pode ler esta notícia off-line
AcidenteNotícias de Cabo Frio
Acidente entre caminhonete e moto é registrado na RJ-140, em São Pedro da Aldeia
Colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (23) e mobilizou o Corpo de Bombeiros
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Mulher convida companheiro a ir à igreja e é agredida por ele em São Pedro da Aldeia
Polícia encontra três pistolas e diversas munições na residência do acusado, que foi preso em flagrante
São Pedro da Aldeia promove distribuição gratuita de mudas no início da primavera
Ação acontece nesta segunda-feira (22) e contará com orientações de Educação Ambiental
Base Aérea Naval realiza evento "Portões Abertos" e atrai centenas de visitantes em São Pedro da Aldeia
Programação encerrou as comemorações dos 109 anos da Aviação Naval com apresentações aéreas, exposições, atividades educativas e atrações culturais
Simulação de paraquedista provoca incêndio em área de mata na Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia
Sinalizador estourou durante evento Portões Abertos; bombeiros controlaram as chamas sem registros de feridos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.