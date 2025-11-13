Encontrado morto - Divulgação/PM

Publicado 13/11/2025 22:38

São Pedro da Aldeia - Um homem foi encontrado morto e com as mãos amarradas, na manhã desta quinta-feira (13), nas proximidades do Colégio Nobu Yamagata, no bairro Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo estava nos fundos da Igreja Nossa Senhora das Graças, na Rua Monsenhor Arruda Câmara, e apresentava múltiplas marcas de disparos de arma de fogo — pelo menos três tiros, segundo relatos iniciais.



A ocorrência foi registrada por volta das 5h48, e a guarnição policial chegou ao local às 6h38. O corpo do homem, ainda não identificado, foi encontrado amarrado e sem sinais de vida. Moradores informaram aos policiais que a vítima não era conhecida na região.



A ocorrência foi registrada como encontro de cadáver no sistema da Polícia Militar (BOPM), e a área foi isolada até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.



O caso será apurado pela 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia), que busca identificar a vítima e as circunstâncias do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.