Bicicleta recuperada Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Nesta segunda-feira (24), a Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia prendeu uma mulher suspeita de furtar uma bicicleta na rodoviária da cidade. O grupamento de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) localizou a autora durante patrulhamento na região central, após receber informações repassadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.
A descrição da suspeita possibilitou a identificação imediata pela guarnição, que a encontrou nas proximidades da Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), na Avenida São Pedro. Após abordagem, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde o flagrante pelo crime de furto foi confirmado. A bicicleta furtada foi recuperada pela equipe.
O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Alves, destacou a importância da atuação integrada e ágil da corporação. “A atuação da Guarda Civil Municipal reforça o compromisso da corporação com a proteção do cidadão aldeense. A resposta precisa da equipe garantiu não apenas a identificação da suspeita, como também a recuperação do bem furtado.”, afirmou.
Após os procedimentos legais, o caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde a suspeita permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi encerrada sem feridos.