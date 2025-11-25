Bicicleta recuperada Reprodução
Suspeita de furto é presa pela Guarda Civil Municipal em São Pedro da Aldeia
Ação rápida resultou na recuperação da bicicleta levada da rodoviária. O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde a suspeita permaneceu à disposição da Justiça
