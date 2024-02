Givanildo morava em São Sebastião do Alto e tinha três filhos - Reprodução Redes Sociais

Publicado 15/02/2024 14:08

Foi encontrado na manhã da última quarta-feira (14) o corpo de Givanildo Azevedo Castro, de 38 anos, conhecido como Patrick, que se afogou no Rio Grande, em São Sebastião do Alto. As buscas estavam sendo realizadas desde a noite de segunda-feira (12). O caso aconteceu na localidade conhecida como Tocaia, zona rural de São Sebastião do Alto.

A vítima desapareceu na água ao tentar atravessar o Rio Grande, que faz divisa entre São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena, município a que se dirigia para trabalhar.

O corpo de Givanildo foi encontrado boiando e foi retirado da água pelos bombeiros.

Givanildo tinha três filhos e era morador de São Sebastião do Alto.