Decreto estabelece que o abastecimento dos veículos oficiais passa a ser priorizado exclusivamente para atividades essenciais e emergenciais.freepik
A Prefeitura de São Sebastião do Alto publicou o Decreto Municipal nº 2632/2026, que estabelece a priorização do uso de combustíveis exclusivamente para serviços essenciais e emergenciais. A medida foi adotada em resposta à crise no abastecimento que afeta todo o país e já está em vigor.
Com a nova determinação, o abastecimento de veículos oficiais passa a ser restrito a áreas consideradas prioritárias para o funcionamento do município. Entre os serviços mantidos estão a saúde, incluindo o transporte de pacientes, o transporte escolar, ações sociais, atendimentos à população, além de atividades da Defesa Civil em situações de emergência.
Também seguem garantidos os serviços de limpeza urbana e ações básicas de infraestrutura, considerados fundamentais para a manutenção da cidade.
De acordo com a Prefeitura, o objetivo é assegurar que setores essenciais continuem operando normalmente, mesmo diante de um cenário externo de instabilidade no fornecimento de combustíveis.
O controle do uso será feito de forma rigorosa por cada secretaria municipal, e eventuais situações excepcionais serão avaliadas diretamente pelo Gabinete da Prefeita.
Ainda segundo o decreto, as medidas permanecem válidas enquanto durar a crise no abastecimento, sem prazo definido para encerramento.
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