Valão do Barro terá segunda edição da Expo Gospel em agosto - Drazen Zigic

Valão do Barro terá segunda edição da Expo Gospel em agostoDrazen Zigic

Publicado 29/07/2026 16:35

A comunidade de Valão do Barro, distrito de São Sebastião do Alto, será palco da 2ª Expo Gospel nos dias 7 e 8 de agosto. Promovido pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Associação de Pastores Evangélicos de São Sebastião do Alto (APESSA), o evento terá dois dias de programação voltada ao louvor, à adoração e à celebração da fé cristã.

A iniciativa busca reunir igrejas, famílias e moradores da região em um ambiente de comunhão, fortalecendo os valores cristãos, a integração entre as denominações evangélicas e a convivência comunitária.

A realização da Expo Gospel conta com o apoio das Secretarias Municipais de Turismo e de Cultura, que atuam em conjunto com a APESSA na organização do evento. Segundo a Prefeitura, a proposta é incentivar ações que valorizem a fé, a cultura e a participação da população em atividades de caráter comunitário.

A programação oficial da 2ª Expo Gospel de Valão do Barro será divulgada nos próximos dias pela organização. A expectativa é de que o evento reúna moradores de São Sebastião do Alto e visitantes da região em mais uma edição dedicada à música gospel e à celebração da fé.