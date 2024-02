Vistoria é obrigatória - Divulgação

Publicado 15/02/2024 16:23

Sapucaia - A Prefeitura de Sapucaia está realizando a vistoria anual de táxis no município até o dia 31 de maio. A aprovação na fiscalização é obrigatória e visa garantir que os táxis estejam regulares com as determinações legais, podendo realizar o serviço.

Para realizar o requerimento de vistoria, é necessário apresentar Carteira Nacional de Habilitação, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, comprovante de residência, Certidão Negativa de Débito, telefone de contato e e-mail.

O pedido de protocolo de vistoria pode ser realizado no prédio da Administração, localizado na Rua Maurício de Abreu, n° 161, Centro (em frente à Farmabem), ou no site oficial da prefeitura, no item Protocolo Web.