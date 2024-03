Equipe do Samu do Pião. - Foto: Divulgação

Equipe do Samu do Pião.Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2024 19:05

Sapucaia - A solenidade de inauguração da nova base do Samu em Sapucaia, no distrito do Pião foi realizada na última quarta-feira (13). A base é a terceira instalada no município.

"Além de proporcionar um acesso mais rápido aos cuidados médicos, a presença do SAMU reforça o compromisso da atual gestão municipal com a segurança e o bem-estar da comunidade,

garantindo um suporte mais ágil e eficiente aos cidadãos que necessitam de assistência imediata", afirma uma publicação da prefeitura em suas redes sociais.