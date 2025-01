Entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar em Sapucaia - Foto: Divulgação/38º BPM

Entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar em SapucaiaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 12/01/2025 14:05

Sapucaia - A Polícia Militar realizou duas operações que terminaram com apreensões de drogas e prisões por tráfico em Sapucaia. As ações ocorreram nas rodovias BR-393 e BR-116.

A primeira ocorrência foi na sexta-feira (10), na BR-393, onde, em parceria com a 109ª DP, os agentes apreenderam 486 sacolés de cocaína, 138 tabletes de maconha e prenderam duas pessoas que vinham do Rio de Janeiro com o material. A ação ocorreu na altura do km 131.

No sábado (11), em Jamapará, no km 1 da BR-116, um indivíduo foi abordado em atitude suspeita após chegar de Nova Friburgo com destino a Ipatinga. Após revista, os policiais encontraram 28 invólucros de maconha e um sacolé de cocaína em sua mochila.