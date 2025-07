Palestra da PRF em Sapucaia - Foto: Divulgação/PRF

Palestra da PRF em SapucaiaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 25/07/2025 22:14

Sapucaia - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma palestra sobre a segurança no transporte escolar, na sexta-feira (25), para profissionais da Secretaria de Educação do município de Sapucaia. Dezenas de motoristas e colaboradores participaram da ação educativa.

Agentes do Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN) da 5ª Delegacia (Barra do Piraí) compareceram para o evento. As equipes apresentaram temas como regras de circulação e conduta, segurança viária e a legislação específica para os condutores e os veículos. Mais de 20 motoristas de transporte escolar do município assistiram à palestra, sendo sensibilizados sobre as responsabilidades de condutores dessa categoria.

O evento foi uma oportunidade para aprimorar a segurança de crianças e adolescentes, proporcionando debates e um diálogo aberto com os motoristas e demais profissionais do setor. O objetivo foi tirar as dúvidas e, sobretudo, expor os desafios enfrentados relacionados ao cumprimento da legislação de trânsito, em especial no transporte escolar de crianças e adolescentes.