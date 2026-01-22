Itens apreendidos pela polícia - Foto: Divulgação/38º BPM

Sapucaia - Um homem de 39 anos que estava foragido por uma tentativa de homicídio ocorrida em Volta Redonda foi preso na madrugada desta quinta-feira (22), na BR-393, em Sapucaia. A ação foi realizada por agentes das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais no distrito de Jamapará.

Cientes de que o veículo que o suspeito estava iria passar pela rodovia, as equipes montaram um cerco tático no km 105 da BR-393. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola glock .40, um carregador e 11 munições intactas.

O homem, que portava a arma na cintura no momento da abordagem, foi detido e conduzido à delegacia. A ocorrência foi apresentada na 109ª DP, onde o autor permaneceu preso à disposição da Justiça.