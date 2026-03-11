Drogas apreendidas pela polícia - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 11/03/2026 15:40

Sapucaia - A Polícia Militar interceptou uma carga de entorpecentes que estava sendo transportada de ônibus do Rio de Janeiro para Minas Gerais. A ação foi realizada nesta terça-feira (10), em Sapucaia.

As drogas estavam na bagagem de uma mulher de 62 anos. Ao todo, foram apreendidos 431 pinos de cocaína e 360 invólucros de maconha.

A ocorrência foi apresentada na 109ª DP, onde a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo presa à disposição da Justiça.