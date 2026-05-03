Destino do material era Minas Gerais - Foto: Divulgação/38º BPM

Destino do material era Minas GeraisFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 03/05/2026 18:49

Sapucaia - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em Sapucaia durante a madrugada de sábado (2). A ação ocorreu no entroncamento da BR-393 com a BR-116 e resultou na apreensão de mais de R$ 150 mil em entorpecentes.

O trabalho foi realizado após a intensificação do policiamento em postos de combustíveis da região. Ao notarem uma atitude suspeita, um homem foi abordado. Foram encontrados 13 quilos de drogas, entre cocaína e pasta base.

O criminoso saiu de São Paulo e tinha Minas Gerais como destino até ser preso em flagrante.