Programa busca aproximar a população à estrutura da Defesa Civil municipalDivulgação

Publicado 20/01/2022 06:13

Nesta quarta-feira, 19, o programa “Defesa Civil no seu Bairro” esteve no bairro do Rio Mole, em Saquarema. Durante a ação, os agentes receberam pedidos para 4 vistorias e ofereceram orientações aos moradores.

Realizado sempre às quartas-feiras, o programa busca aproximar a população à estrutura da Defesa Civil municipal. O órgão atua no conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população e a restabelecer a normalidade social. Tem o objetivo de reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em caso de desastres.