4ª edição do Programa de Inclusão ao Cidadão será realizado no bairro Rio d?Areia em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/08/2023 11:03

Os moradores do Rio d’Areia e bairros vizinhos poderão participar de mais uma edição do Programa de Inclusão ao Cidadão (PIC), nesta quarta (9) e quinta-feira (10). Realizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o programa itinerante visa disponibilizar, gratuitamente, aos moradores de Saquarema, os serviços prestados pela Sala do Empreendedor, Posto do INSS e Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal.



Gerenciado pelas equipes da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, a 4ª edição do PIC será realizada no CRAS de Rio d’Areia, das 10h às 15h. A unidade do CRAS fica na Rua Mello Machado, nº 237.

Serviços disponíveis para a população



Sala do Empreendedor (Rua Barão de Saquarema, nº 243, sala 15, Galeria Spazio, Centro - em frente à Delegacia):



•Formalização do MEI;

•Alteração dos dados cadastrais CCMEI;

•Adesão ao Parcelamento SIMEI/ Baixa de CNPJ;

•Impressão de DAS mensal e Declaração Anual;

•Orientações/informações sobre notificações de multas da fiscalização de postura, uso de área pública para ambulantes e oportunidades de novas áreas para empresas.



INSS (Avenida Saquarema, nº 4299, Porto da Roça - no Centro Administrativo Municipal):



•Geração de acesso ou senha provisória GOV.BR;

•Entrada em processos de benefícios e consulta de processos (através do Meu INSS);

•Informações gerais sobre processos;

•Informações sobre Guia da Previdência Social (GPS) e Planos Previdenciários;

•Orientação e encaminhamento para as demais demandas.



PAV Receita Federal (Rua Barão de Saquarema, 243, sala 05, Galeria Spazio, Centro - em frente à Delegacia):



•CPF – inscrição e comprovante de situação cadastral no CPF;

•CPF – comprovante de inscrição, alteração e regularização;

•Consulta Pendência Fiscal Pessoa Física e Imóvel Rural;

•Consulta Pendência Malha Fiscal Pessoa Física;

•Emissão de Documento de Arrecadação – DARF e GPS.