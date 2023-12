Emprega Saquá divulga novas vagas de emprego para moradores do município de Saquarema - Reprodução

Emprega Saquá divulga novas vagas de emprego para moradores do município de SaquaremaReprodução

Publicado 05/12/2023 19:34

Emprega Saquá, desenvolvida pela Prefeitura de Saquarema, disponibilizou, nesta segunda-feira (4), 65 vagas de empregos com salários que variam entre R$ 1.302,00 a R$ 2.604,0. Confira as vagas e saiba como se candidatar no Saquarema - A plataforma, desenvolvida pela Prefeitura de Saquarema, disponibilizou, nesta segunda-feira (4), 65 vagas de empregos com salários que variam entre R$ 1.302,00 a R$ 2.604,0. Confira as vagas e saiba como se candidatar no site da prefeitura . Há vagas para depiladora, chefe e auxiliar de cozinha, auxiliar de barman, copeiro, garçom, atendente de loja, padeiro, caixa, confeiteiro, motoboy, entre outros.

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, lançou a primeira versão da plataforma Emprega Saquá, através da qual a população poderá ter acesso às vagas de emprego disponíveis no município.

Como funciona o Emprega Saquá

"Todo início da semana, o cadastro de vagas disponibilizadas será atualizado no site da Prefeitura e nos pontos físicos de divulgação, como os CRAS, CREAS, Centro Administrativo, Prefeitura e demais pontos de grande fluxo de pessoas. Além disso, faremos listas de transmissão no WhatsApp com as pessoas cadastradas para que, semanalmente, elas sejam informadas sobre as novas oportunidades na cidade", explicou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Paula Azem.

Nesta primeira etapa, a plataforma funcionará da seguinte forma: os empresários e comerciantes que queiram divulgar uma vaga de emprego enviarão as informações para o e-mail empregasaqua@gmail.com. Ao receberem o pedido de divulgação, as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico reunirão todas as informações para efetuar a publicidade da vaga no município.



"Impulsionar Saquarema como ambiente ideal para o empreendedorismo, com profissionais locais qualificados e empregos dignos e bem remunerados é um compromisso da Prefeitura. Por isso, convido a todos os comerciantes e empresários da cidade a se cadastrarem no Emprega Saquá para fortalecermos essa rede de oportunidades, de novos empregos em nossa cidade", informou Manoela Peres, prefeita de Saquarema.