Saquarema Gospel reuniu milhares de pessoas ao lado do Terminal de BacaxáDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/09/2025 10:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizou, na sexta-feira (19) e sábdo (20), mais uma edição do Saquarema Gospel, que reuniu milhares de pessoas ao lado do Terminal de Bacaxá em momentos de muita fé, emoção e música. O evento já é tradição no calendário cultural e religioso da cidade, atraindo moradores, turistas e fiéis de toda a região.