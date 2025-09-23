Saquarema Gospel reuniu milhares de pessoas ao lado do Terminal de BacaxáDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A programação contou com a participação de diversas bandas e ministérios de louvor das igrejas locais, que abriram as duas noites do festival com cânticos e mensagens de adoração, preparando o público para os grandes shows que viriam a seguir. Além da música, pastores e líderes religiosos também compartilharam palavras de fé e esperança, tornando a experiência ainda mais completa e edificante.
Atrações principais
As atrações principais desta edição ficaram por conta de dois grandes nomes da música gospel nacional. Na primeira noite, Eli Soares encantou e emocionou o público com sucessos como “Me Ajude a Melhorar”, “Aonde Está Deus?” e “Eu Sou”. Dono de uma voz marcante e de um estilo que mistura soul, black music e adoração, o cantor transformou o espaço em um verdadeiro palco de entrega espiritual, levando a plateia a cantar em coro e viver momentos inesquecíveis de conexão com Deus.
Já no sábado, foi a vez da jovem e talentosa Sarah Beatriz assumir o palco e contagiar a multidão com sua energia, carisma e intensidade. A cantora apresentou músicas que se tornaram verdadeiros hinos de superação, como “O Maior Vilão Sou Eu”, “Promessas”, “Todavia Me Alegrarei” e “O Medo Não Vai Me Parar”. Sua performance conquistou o público, especialmente os jovens, consolidando-a como uma das vozes mais influentes da nova geração do gospel brasileiro.
“O Saquarema Gospel já se tornou um dos eventos mais aguardados pela nossa população. Ter grandes nomes da música cristã brasileira aqui fortalece a programação cultural do município e oferece momentos de fé, alegria e comunhão para milhares de pessoas”, afirmou Rafael Castro, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
A cada edição, o Saquarema Gospel se reafirma como uma das maiores manifestações culturais e religiosas do município, valorizando não apenas a música gospel mas, também, a tradição, a identidade local e a convivência comunitária.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.