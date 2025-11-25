Prefeitura de Saquarema lança plataformas digitais com base nos ODS da ONU e de empreendedorismo localDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O primeiro lançamento, promovido a partir das 9 horas, foi o da plataforma “Aqui Tem ODS”. Idealizada pela Secretaria Municipal de Governança e Sustentabilidade, como produto do Laboratório de Inovação em Sustentabilidade Aplicada, a plataforma funcionará como um banco de boas práticas da gestão pública para reunir projetos que buscam o desenvolvimento local e regional com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uma das metas é compartilhar experiências e o fortalecimento da cultura da sustentabilidade e da inovação no setor público. O evento com os dois lançamentos aconteceu na Pousada Espuma da Praia, localizada na Avenida Oceânica, nº 1658, em Itaúna.
“Mais do que um banco de projetos, a plataforma Aqui Tem ODS é um ecossistema de conhecimento e colaboração entre gestores, técnicos, servidores e cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável de Saquarema e de outros municípios. A criação da plataforma é um desdobramento direto da premiação G20 Social, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, e dos Seminários Saquarema 2030, realizados pela Prefeitura com o objetivo de discutir caminhos para uma cidade mais sustentável, inovadora e preparada para os desafios do futuro. O evento reafirmou a importância do papel dos municípios na concretização dos ODS em nível local”, afirmou a Secretária Municipal de Governança e Sustentabilidade, Manoela Peres.
O objetivo da plataforma é valorizar e divulgar projetos de políticas públicas implementadas por municípios de todo o estado que contribuem para o alcance dos ODS. Cada iniciativa cadastrada é mapeada, descrita e vinculada aos ODS correspondentes, permitindo uma leitura integrada das ações da gestão municipal e de como elas impactam positivamente a vida da população. A plataforma pode ser acessada pelo link.
Microempreendedorismo em alta
No turno da tarde, a partir das 14 horas, a Prefeitura promoveu o lançamento de outra plataforma virtual focada nos microempreendedores da cidade. O “MEI de Saquá” é uma ferramenta inovadora pensada para valorizar os microempreendedores individuais (MEI’s) da cidade, também fruto do Laboratório de Inovação em Sustentabilidade Aplicada. Mais que um site de catálogo, a plataforma é um ambiente de valorização do talento local, da criatividade e da dedicação de quem empreende em Saquarema.
Criada com o objetivo de incentivar um ambiente de negócios favorável aos microempreendedores, seja para quem quer começar, para quem está iniciando ou para quem já atua como MEI há mais tempo e deseja se fortalecer, se capacitar e atingir um maior potencial de clientes, a plataforma promove o fomento ao empreendedorismo e à valorização dos microempreendedores que muitas vezes enfrentam dificuldade em divulgar seus produtos ou serviços ou encontrar para quem vender, contribuindo para o aumento da longevidade dos pequenos negócios. A plataforma pode ser acessada pelo link.
“Com o “MEI de Saquá”, a Prefeitura vai ajudar na divulgação e promoção dos microempreendedores de Saquarema, fortalecendo o eixo local de negócios, além de oferecer informações sobre produtos, serviços, contatos e canais de conexão com clientes. Vamos estimular, também, a formalização dos pequenos negócios, uma vez que a plataforma é exclusiva para MEI’s cadastrados e regularizados no município de Saquarema, criar oportunidades de crescimento para os MEI’s e fortalecer a economia local”, comemorou a Prefeita Lucimar Vidal.
Para poder ter os produtos e serviços divulgados na plataforma, o interessado deverá ser um MEI devidamente registrado no município. A Sala do Empreendedor da Prefeitura oferece todo o atendimento para o morador que deseja empreender na cidade, oferecendo apoio na regularização e formalização do negócio.
Soluções digitais para a população
O lançamento da plataforma “Aqui Tem ODS” foi restrito a convidados e agentes públicos de todo o estado do Rio de Janeiro e contou com a presença de Rayne Ferretti, Chefe do Escritório da ONU no Brasil; da coordenadora de programas do ONU-Habitat, Leta Vieira; e do diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga. Já o lançamento da plataforma “MEI de Saquá” foi aberto aos microempreendedores da cidade e o evento contou com mesas de bate-papo, workshop sobre Marketing Digital e com a presença de representantes da Sala do Empreendedor e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae-RJ.
Com as duas novas plataformas, Saquarema passa a fazer parte de um grupo seleto de cidades brasileiras que apostam em soluções digitais para promover a eficiência das soluções de governo para seus cidadãos. Todas essas ações buscam fortalecer a economia local, apostando no empreendedorismo como peça importante na geração de emprego e renda.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.