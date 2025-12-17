Saquarema hasteia Bandeira Azul em Itaúna, Prainha e Praia da VilaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Itaúna, Prainha e Praia da Vila recebem cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul
Praias foram avaliadas mundialmente por qualidade da água, segurança, serviços e gestão ambiental. Município triplicou sua presença no programa mundial de certificação de praias
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Réveillon em Saquarema tem shows e queima de fogos na virada para 2026
Com eventos em diversos bairros, a programação terá início no dia 29 de dezembro. Prefeitura montará quatro palcos pela cidade, no Centro, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa
Cidades da Costa do Sol decretam ponto facultativo nesta quarta (17) por causa de campeonatos de futebol
Medida vale a partir do meio-dia em Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras; Maricá, na região metropolitana, adota ponto facultativo o dia inteiro, com manutenção dos serviços essenciais
Búzios fecha ciclo da Bandeira Azul e se torna referência estadual em gestão costeira
Conquista da Praia de José Gonçalves reforça estratégia ambiental da equipe do prefeito Alexandre Martins para a temporada 2025/2026
Prefeitura de Saquarema realiza atendimento gratuito aos pets do município nesta quarta-feira
Ação do projeto Secretaria Itinerante, destinada a cães e gatos, acontece das 8h às 12h, na Praça do Rio Seco
