Saquarema hasteia Bandeira Azul em Itaúna, Prainha e Praia da VilaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/12/2025 10:16

Saquarema - A cidade de Saquarema começou a semana celebrando o compromisso com práticas ambientais responsáveis, a preservação dos recursos naturais e o turismo sustentável. Em cerimônia nesta segunda-feira (15), o hasteamento da Bandeira Azul em três praias oficializou Itaúna, Prainha e Vila com uma das principais certificações ambientais do mundo. Com selos inéditos para as duas últimas, o município triplica sua presença no programa mundial de certificação de praias.

Para obter o selo, as praias são avaliadas mundialmente sob critérios que englobam quatro áreas fundamentais: qualidade da água, segurança, serviços e gestão ambiental. A aprovação de Saquarema nesses quesitos, além de atestar a excelência do litoral também impulsiona o turismo sustentável e valoriza o patrimônio natural da cidade.

Sustentabilidade nas escolas

“A conquista da Bandeira Azul reforça o empenho de Saquarema em oferecer praias com qualidade ambiental. Além das parcerias que tornaram isso possível, trabalhamos a sustentabilidade nas escolas para que nossos jovens sejam, junto conosco, guardiões desses espaços. É um orgulho receber turistas e moradores em um ambiente preservado e propício ao esporte e ao lazer”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

Sede de eventos nacionais e internacionais, como a etapa brasileira do Mundial de Surfe, a Praia de Itaúna já é certificada pelo Bandeira Azul desde 2022. Somado a um calendário anual robusto em eventos, o reconhecimento consolida Saquarema como um destino para múltiplos públicos durante todo o ano e reforça o compromisso da cidade com a preservação dos recursos naturais.

Para Marcelli Ladeira Gomes, coordenadora local do Programa Bandeira Azul, a conquista é resultado do cumprimento rigoroso das regras ambientais: “O Programa Bandeira Azul atua como uma bússola para a excelência na gestão costeira. Hastear a bandeira em três praias simultaneamente comprova que a metodologia do programa foi plenamente assimilada. É a garantia de que estamos entregando à população e aos turistas praias que seguem os mais altos padrões internacionais”.

Referência em turismo

Saquarema foi elevada à categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro em 2024, um status concedido pelo Ministério do Turismo a apenas 146 cidades do país. Essa classificação reforça o reconhecimento do município como destino turístico de referência, possibilita acesso a políticas públicas federais de incentivo ao setor e ao empreendedorismo e amplia investimentos estratégicos, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento sustentável, a conservação ambiental e a qualidade dos serviços oferecidos a turistas e moradores.

Recentemente, a cidade também foi contemplada no Mapa Brasileiro do Turismo Responsável, uma iniciativa que identifica e valoriza as boas práticas de turismo sustentável em todo o país. No caso, reconhecendo a importância de Saquarema também no Turismo Rural. O calendário turístico diversificado conta com praticamente um evento por semana, atraindo visitantes do Brasil e do exterior e movimentando a economia local.