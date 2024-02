O carro "Fumacê é uma das medidas adotadas na estratégia de combate ao Aedes aegypti - Foto Divulgação/SFn

Publicado 15/02/2024 16:38

Santa Maria Madalena – A variação climática e o maior volume de chuvas provocados pelo fenômeno El Niño estão favorecendo à proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, que está em alta no Estado do Rio de Janeiro. A situação epidemiológica é preocupante em vários municípios; mas, em Santa Maria Madalena, o governo municipal desenvolve ações para evitar o avanço da doença.

O município fica na região norte fluminense, tem 814,8 quilômetros quadrados de extensão e população de aproximadamente 12 mil pessoas. A dengue está sob controle; porém, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiologia, intensifica as ações de combate ao mosquito, que também transmite chikungunya e zika vírus.

“Dengue, o problema é de todos, a solução também” resume um incentivo à população para ser parceira e evitar situações que favoreçam ao aumento da quantidade de vetores. “Lembramos que prevenir é dever de todos nós e que devemos sempre seguir as orientações fornecidas pelos Agentes de Combate à Endemias (ACE) ao visitarem às residências”, orienta a Secretaria de Saúde.

“A dengue é uma doença que não pode ser subestimada; ela pode levar a morte”, alerta a secretaria apontando, como principais alternativas contra o mosquito transmissor, manter as caixas d’água bem tampadas; encher pratinhos de vasos com areia até a borda; acondicionar garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; não deixar água acumulada sobre a laje e outros locais abertos.

CARRO “FUMACÊ” - De acordo com a secretaria, os sintomas de dengue são mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça; manchas vermelhas no corpo; febre alta; dores musculares intensas; dor ao movimentar os olhos. “Quem apresentar um dos sintomas deve procurar, imediatamente, a unidade de saúde mais próxima”, indica.

Dentro da programação de combate ao Aedes, a Vigilância Ambiental também está utilizando o carro "Fumacê”, desde o último dia oito; começando pelos bairros do Centro, Itaporanga, Cidade Alta, Jardim Nova Madalena, Largo do Machado e Arranchadouro. Não ter criadouros em volta da sua casa é defendido como fundamental.

“Combater a dengue não é uma tarefa fácil, mas todas as pessoas podem adotar medidas simples de cuidados dentro de casa, onde estão 80% dos focos do mosquito”, realça a Secretaria de Saúde enfatizando que a doença é infecciosa aguda, transmitida pela picada do mosquito.