O reforço no estoque de medicamentos e insumos médicos no Basileu Estrela acontece desde dezembro - Foto Divulgação

O reforço no estoque de medicamentos e insumos médicos no Basileu Estrela acontece desde dezembroFoto Divulgação

Publicado 08/01/2025 16:38

Santa Maria Madalena - O Hospital Municipal Basileu Estrela, em Santa Maria Madalena (RJ), reforçou o estoque de soro, medicamentos e insumos médicos para atender à alta demanda durante o período de férias. Administrado pela Prima Qualitá Saúde, a unidade tem convênio com o governo municipal.

Segundo a direção do hospital, os estoques estão reforçados desde dezembro. A Secretaria de Saúde ressalta que existe um contrato de gestão entre as partes desde abril de 2019, abrangendo a operacionalização e a execução dos serviços de saúde no Basileu Estrela, no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A secretaria resume que as unidades contam com cobertura da Equipe de Saúde da Família (ESF) nas zonas rural e urbana. E que o hospital tem prestado serviços de maneira satisfatória, com eficiência e em benefício do madalenense e está preparado para oferecer suporte à população em emergências e urgência.

A diretora-médica do Hospital Municipal Basileu Estrela, Lívia Neves, ressalta que nos últimos anos, a unidade tem registrado um aumento expressivo no número de atendimentos durante esse período, especialmente em casos relacionados a acidentes de trânsito envolvendo motos e carros, agressões, embriaguez, quedas, perfurações por arma de fogo e pacientes de municípios vizinhos.

“No ano passado, foram realizadas centenas de atendimentos, destacando a importância da preparação antecipada para atender à demanda crescente”, aponta a diretora realçando: “Nossa equipe está mobilizada para garantir que todos os pacientes sejam atendidos com a máxima eficiência e segurança”.

Quanto ao reforço do estoque de insumos e medicamentos, Lívia diz que é uma etapa fundamental: “Estamos focados em assegurar que disponha dos recursos necessários para lidar com a alta demanda, principalmente no socorro a pacientes com múltiplos traumas, que representam um grande desafio para qualquer unidade de saúde. Sabemos que, além do aumento nos casos locais, muitas vezes recebemos pacientes de outras cidades”.