A secretaria explica que os veículos serão utilizados, principalmente, no transporte de pacientes oncológicos Foto Divulgação

Publicado 04/01/2026 19:23

Santa Mara Madalena - Duas vans e uma ambulância acabam de ser adquiridas pela Secretaria de Saúde de Santa Maria Madalena (RJ), por meio de emendas parlamentares. “Fechamos o ano de 2025 com grande reforço na nossa frota, trazendo sempre o melhor para nossa população”, comemora o prefeito Nilson José Costa.

Ele pontua que uma das vans foi adquirida por meio de emendas parlamentares dos deputados Vitor Júnior (estadual) e Christino Áureo (federal: “A outra van e a ambulância foram adquiridas com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde, reforçando o compromisso da gestão com investimentos responsáveis e eficientes”.

Segundo a secretaria, os veículos serão utilizados, principalmente, no transporte de pacientes oncológicos, de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e no apoio a exames e atendimentos de saúde: “A nova ambulância passa a integrar a frota do Hospital Municipal Basileu Estrela, ampliando a capacidade de resposta e cuidado da nossa unidade hospitalar”.