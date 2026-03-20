O cronograma de ações está priorizando estradas da zona rural que sofreram impactos das fortes chuvas - Foto Divulgação

O cronograma de ações está priorizando estradas da zona rural que sofreram impactos das fortes chuvas Foto Divulgação

Publicado 20/03/2026 16:24

Santa Maria Madalena – Com proposta de melhoria nas condições de tráfego e visando facilitar o deslocamento diário dos moradores da zona rural, o governo de Santa Maria Madalena, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, está investindo em ações de manutenção e recuperação de várias estradas vicinais.

De acordo com a comunicação municipal, os trabalhos são desenvolvidos pelas Secretarias de Agricultura e de Obras, e buscam, também, contribuir diretamente para a redução de transtornos e o fortalecimento da infraestrutura rural, “reforçando o compromisso com a mobilidade e a qualidade de vida da população”.

Do cronograma constam serviços de desobstrução e manutenção nas estradas de Barra Mansa e Cacimbas, com o objetivo de garantir mais segurança e acessibilidade para produtores e residentes da região: “A intervenção assegura melhores condições de mobilidade e acesso às comunidades rurais, essenciais para o dia a dia da população”, ratifica.

Outra intervenção acontece na Estrada do Benfica, reparando impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município recentemente. “As ações são fundamentais para restabelecer a trafegabilidade da via e garantir a segurança de quem utiliza o trecho, além de reforçar a necessidade de intervenções contínuas nas áreas mais afetadas”, justifica.

As condições de uso Pedra Branca receberam atenção, com serviços de patrolamento. Ao informar as iniciativas, a assessoria realça que “o governo segue atuando de forma contínua na recuperação e conservação das estradas rurais, assegurando mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida para as comunidades do campo”.