Além de apresentar falta de conservação do asfalto em trechos, a rodovia tem parte da pista invadida por vegetação - Foto Divulgação

Além de apresentar falta de conservação do asfalto em trechos, a rodovia tem parte da pista invadida por vegetação Foto Divulgação

Publicado 13/05/2026 17:15

Santa Maria Madalena – Transitar por algumas rodovias que cortam a região noroeste do estado do Rio de Janeiro requer muita atenção, porque os riscos de acidentes são iminentes. Usuários reclamam que problemas de conservação resultam em buracos, falta de sinalização e grande quantidade de mato nas margens, prejudicando a visibilidade.

Um exemplo é a RJ-186 e acesso aos municípios de Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu. Segundo motoristas e moradores, há trecos que apresentam falta de conservação do asfalto e vegetação invadindo partes da pista, conforme mostram imagens feitas por um jornalista de Madalena na última segunda-feira (11).

“A precariedade coloca em risco a vida de milhares de motoristas, passageiros e moradores que dependem diariamente das rodovias para trabalhar, estudar, buscar atendimento médico e exercer o direito de ir e vir com segurança e dignidade”, diz o jornalista Nestor Lopes frisando que a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem (DER) tem conhecimento, mas não toma providência.

“A realidade enfrentada pelos moradores de cidades como Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Conceição de Macabu, Macuco, São Sebastião do Alto e tantos outros municípios da região é de total abandono”, reclama apontando que “há crateras comprometendo o tráfego, o mato toma conta das margens e avança sobre a pista, reduzindo a visibilidade e aumentando os riscos de acidentes”.

Nestor diz que fala em nome de pessoas que utilizam a rodovia: “É um verdadeiro pedido de socorro em defesa da população do interior fluminense. Antes que uma tragédia aconteça, é necessário que o governo do estado adote medidas imediatas para recuperar as rodovias, garantindo condições mínimas de segurança para todos que dependem dessas estradas diariamente.”

A RJ-186 liga o noroeste fluminense à Zona da Mata Mineira e as condições estão ruins também em trechos nos municípios Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana, São José de Ubá e Itaperuna. Por meio de nota, o DER argumenta: “Equipes técnicas realizam vistorias periódicas nas rodovias estaduais e atuam de forma contínua em serviços de manutenção, conforme avaliação das condições de cada trecho e disponibilidade operacional”.