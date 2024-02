Homem foi capturado no Centro. - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/02/2024 15:12

Sumidouro - Um homem foi preso em flagrante acusado de ameaçar a própria esposa e a tia dela em Sumidouro. O crime ocorreu na terça-feira (13) e, segundo apurado pela polícia, a mulher pediu a separação e saiu de casa, motivado o crime. Ele foi encontrado no Centro da cidade.

De acordo com a denúncia, o acusado enviou mensagens e fez ligações às duas mulheres, afirmando que iria retornar à cidade e que era para a esposa fazer o que ele quisesse ou teria que lidar com as consequências. A ocorrência foi registrada na 111ª DP.