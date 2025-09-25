Prisão foi realizada por agentes da 111ª DP - Foto: Reprodução

Sumidouro - Na noite de segunda-feira (23), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir sua ex-companheira no distrito de Campinas, em Sumidouro. A ação contou com apoio da Guarda Municipal de Sumidouro e de policiais militares.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima procurou a Guarda Municipal após ser agredida pelo ex-companheiro. Ela relatou que o suspeito a atingiu na cabeça com uma placa de sinalização comercial. Em seguida, a mulher compareceu à delegacia para registrar a ocorrência.

Após receber o relato, os agentes iniciaram imediatamente as buscas pelo autor do crime. O homem foi localizado conduzido à 111ª DP. Na delegacia, ele permaneceu preso pelo crime de lesão corporal, previsto na Lei Maria da Penha.