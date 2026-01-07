Prisão foi realizada por agentes da 111ª DPFoto: Reprodução
Sumidouro - A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter abusado de crianças de 5, 7 e 9 anos em Sumidouro. A prisão foi realizada em flagrante na última segunda-feira (5), no bairro São Caetano.
Os pais das três crianças procuraram a delegacia e relataram que o indivíduo havia abordado as vítimas enquanto elas brincavam na rua. Em seguida, teria agarrado e as beijado na boca.
Após a denúncia, equipes foram até o local informado e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades da Rua José Muniz de Andrade, perto de um CIEP.
O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso.
