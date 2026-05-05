Cinema Inflável chega a Sumidouro - Foto: Divulgação

Cinema Inflável chega a SumidouroFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 15:36

Sumidouro - O Cinema Inflável chega a Sumidouro com três noites de sessões gratuitas de cinema ao ar livre entre os dias 7 e 9 de maio (quinta a sábado), no Parque de Exposições, na Rua Geraldo Leôncio Ferreira, com exibições sempre a partir das 19h. O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank.

Durante a etapa em Sumidouro, as atividades começam sempre às 18h, com o Workshop de Passinho, conduzido pelo Grupo do Passinho Gente Arteira, coletivo que há mais de uma década atua na formação cultural de jovens por meio da dança urbana. As oficinas acontecem ao longo dos três dias e trabalham desde a criação de adereços até exercícios de ritmo e expressão corporal, com uma apresentação aberta ao público no sábado.

A programação começa na quinta-feira, com a exibição de “Trolls 3: Juntos Novamente!” (dublado, classificação 6 anos), animação musical em que Poppy e Branch embarcam em uma nova aventura para reunir uma antiga banda. Antes da sessão, o público confere o curta “Marcação Cerrada”, de Rodolfo Medeiros, e participa da oficina “Confeccionando Adereços”, que introduz o universo do passinho e propõe a criação de elementos visuais para a apresentação final.

Na sexta, a tela inflável recebe “Space Jam: Um Novo Legado” (dublado, classificação livre), aventura que reúne LeBron James e os personagens dos Looney Tunes em um jogo decisivo contra uma inteligência artificial. A sessão é antecedida pelo curta “Brincar de quê?”, de Gabe Carvalho e a oficina “Rabiscar para Dançar”, voltada ao desenvolvimento do ritmo, da coordenação e da expressão corporal a partir do passinho.

Encerrando a edição em Sumidouro, no sábado será exibido o clássico nacional “Minha Mãe é uma Peça” (classificação 12 anos), primeiro filme da franquia que transformou Dona Hermínia em um fenômeno do cinema brasileiro. Antes da sessão, o público assiste ao curta “Caminho de Volta”, também de Gabe Carvalho. A programação de abertura inclui a apresentação “Passinho, o Espetáculo”, do Grupo do Passinho Gente Arteira, reunindo os elementos desenvolvidos ao longo dos dias em uma performance coletiva.

Realizado pela D+3 Produções, o projeto leva uma tela inflável de 60m² a localidades com acesso limitado às salas de cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas, promovendo diversão para toda a comunidade. Além dos longas-metragens, a programação inclui recreação infantil, exibição de curtas e atividades culturais.

Com tela de 10 x 6 metros e capacidade para receber até 800 pessoas por sessão, o Cinema Inflável nasceu em 2013 como contrapartida social do Open Air Brasil e vem ampliando seu alcance nos últimos anos. Em 2025, o projeto percorreu 12 regiões do Distrito Federal e 12 localidades na Bahia, consolidando uma circulação que, hoje, já soma mais de 30 edições e 50 mil pessoas alcançadas. No estado do Rio de Janeiro, a atual temporada já mobilizou mais de 13 mil pessoas e entra agora em seu último mês de atividades, avançando para a reta final da circulação pelo estado. A iniciativa se destaca por levar acesso gratuito à cultura e ao cinema a territórios que muitas vezes não contam com salas de exibição, ocupando praças e espaços públicos com programação aberta e voltada à convivência e à diversão comunitária.

O Cinema Inflável seguirá pelo estado do Rio de Janeiro até o fim de maio, com próximas paradas em: Sapucaia (15 a 17/05), Volta Redonda (22 a 24/05) e, por fim, no Parque Madureira (27, 28, 29, 30 e 31/05). Mais informações sobre a programação podem ser acompanhadas nas redes sociais do projeto, em @cinemainflavel.