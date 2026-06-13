Mulheres foram presas após a tentativa de extorsão - Foto: Divulgação/111ª DP

Mulheres foram presas após a tentativa de extorsãoFoto: Divulgação/111ª DP

Publicado 13/06/2026 11:45

Sumidouro - Duas mulheres foram presas em flagrante na última quinta-feira (11) por tentativa de extorsão contra o prefeito de Sumidouro, Galileu de Freitas. A ação foi realizada pela Polícia Civil

De acordo com a 111ª DP, a investigação teve início após o prefeito denunciar que estava sendo vítima do crime. Segundo o relato, uma mulher teria utilizado inteligência artificial para criar fotografias falsas que simulavam um suposto relacionamento extraconjugal envolvendo o chefe do Executivo municipal.

Ainda segundo a polícia, as suspeitas passaram a exigir o pagamento de uma quantia em dinheiro, estimada em R$ 350 mil, para que as imagens não fossem divulgadas. Após o recebimento da denúncia, os agentes iniciaram diligências e conseguiram localizar uma das envolvidas na Rodoviária do Centro de Sumidouro.

No local, a mulher foi presa em flagrante e confessou ter participado da tentativa de golpe contra o prefeito utilizando fotografias produzidas por inteligência artificial.

Durante as investigações, os policiais também prenderam em flagrante a outra envolvida, que admitiu participação no esquema, que tinha como objetivo extorquir a vítima por meio da divulgação das montagens.

Os aparelhos celulares das duas suspeitas foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica. O caso segue sob investigação da 111ª DP para apurar todos os detalhes da ação criminosa.