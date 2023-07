Carlos Roberto, de 74 anos, foi sequestrado e morto por bandidos, após ter casa invadida no Corta Vento - Divugação

Carlos Roberto, de 74 anos, foi sequestrado e morto por bandidos, após ter casa invadida no Corta VentoDivugação

Publicado 04/07/2023 11:12

Equipes do Serviço de Inteligência do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis cumpriram, na manhã desta terça-feira (4), um mandado de prisão de dois acusados de envolvimento no sequestro e homicídio ocorrido no bairro do Corta Vento no último dia 26 de Junho. Um dos mandados foi realizado no próprio bairro Corta Vento e outro no bairro Morro do Tiro.



Segundo a Polícia Militar, junto com os homens, foram apreendidas uma arma e uma faca, que teria sido utilizados no crime.

Entenda o caso



Na segunda-feira, 26 de junho, bandidos invadiram uma casa da vítima, no bairro Corta Vento, agrediram o morador Carlos Roberto do Espírito Santo, de 74 anos, e sua esposa e puseram a vítima dentro do porta malas do carro, um Renault Sandero. O idoso foi encontrado morto em uma estrada de pouco movimento no Jardim Serrano, com um tiro na cabeça. O carro roubado foi encontrado próximo ao local onde o corpo da vítima foi abandonado pelos criminosos. Na ocasião, a esposa da vítima também ficou ferida devido às agressões sofridas e chegou a ser hospitalizada, mas passa bem.