Atual vencedor do Prêmio Cidades Empreendedoras do Sebrae-RJ, Teresópolis é referência em compras públicasDivulgação

Publicado 24/09/2023 11:58

O município de Teresópolis vai oferecer na próxima quarta-feira (27), às 9h, no Teatro Municipal (segundo andar da Prefeitura), uma palestra para contadores e pequenos empresários locai com o tema ‘Conheça o tratamento diferenciado para os pequenos negócios nas licitações e compras diretas da Prefeitura de Teresópolis’. O objetivo é esclarecer dúvidas e estimular ainda mais a participação de microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas e agricultoresa participar dos processos de fornecimento de produtos e serviços para a Administração Pública, seja por compra direta ou através de procedimentos licitatórios.

Teresópolis, atual vencedor do Programa Cidades Empreendedoras e da Etapa Estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae/RJ, no eixo de Compras Públicas, é referência para o estado:"Teresópolis realiza licitações com prioridade local e regional e exclusivas para pequenos negócios, com obrigatoriedade de subcontratação de pequenos negócios e licitação com cota reservada para pequenas empresas. Durante a palestra, vamos apresentar o tratamento diferenciado dos pequenos negócios nas licitações, conforme previsto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar Federal 123/2006). Aproveitem a oportunidade e participem”, convida o secretário de Trabalho, Lucas Guimarães, que será um dos palestrantes, juntamente com os secretários municipais Gabrielle Guimarães – de Administração e Fabiano Latini – de Fazenda, e com Mariana Pelaes, diretora do Espaço do Empreendedor.

“Hoje, o Município faz boa parte dos seus processos por meio do pregão eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br). Para potencializar os pequenos negócios, a Gestão Municipal capacita os empresários sobre como identificar as oportunidades de fornecimento, como se inscrever no sistema de cadastro de fornecedores e participar dos pregões eletrônicos. Esta pode ser uma boa oportunidade de negócios para a geração de emprego e renda”, explica o Prefeito Vinicius Claussen.



Os interessados em se inscrever como potenciais fornecedores podem buscar orientações e se cadastrar para receber informes no Espaço do Empreendedor, no 1º piso da Prefeitura, ou pelo TIA – Teresópolis Inteligência Artificial, por meio do número (21) 2742-8264 (WhatsApp).