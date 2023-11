Atualmente o município realiza 400 mamografias e 150 exames de densitometria óssea por mês e a expectativa é que o número de exames realizados dobre - Bruno Nepomuceno

Atualmente o município realiza 400 mamografias e 150 exames de densitometria óssea por mês e a expectativa é que o número de exames realizados dobreBruno Nepomuceno

Publicado 06/11/2023 10:59

Foi inaugurado, na última terça-feira (31), o novo espaço do Centro de Saúde da Várzea. A nova área abriga os novos mamógrafo e aparelho de densitometria ósseas, equipamentos que serão utilizados pela primeira vez com exclusividade pela rede SUS do município. Além dos equipamentos, a área de atendimento contempla a recepção, balcão de informações e farmácia.



Atualmente o município realiza 400 mamografias e 150 exames de densitometria óssea por mês, e a expectativa é que com a aquisição dos novos equipamentos, o número de exames realizados dobre. “Essa é a primeira fase da reforma, e seguimos investindo nas nossas unidades de saúde para continuar oferecendo um atendimento de excelência para a população”, declarou o Prefeito Vinicius Claussen.



Para a Secretária de Saúde, Clarissa Rippel, a aquisição dos equipamentos marca uma nova era na saúde teresopolitana: “Nós não inauguramos apenas uma mamografia, nós inauguramos um serviço novo. Vamos ter um mastologista atendendo e vamos ter credenciamento de serviços de biópsia. A mulher vai ficar resguardada pelo município. Ela vai fazer sua mamografia, vai ter o resultado e será encaminhada para um mastologista, se tiver nódulos suspeitos de tumor, e vai poder fazer a biópsia pelo município, não mais com a necessidade de ser pelo Estado. Se for diagnosticado algum problema mais sério, um tumor, o atendimento segue para a oncologia do hospital São José, que atende a nossa cidade. Essa é a linha de cuidado que o Prefeito entendeu ser necessária, não só de um exame, mas sim de uma linha de cuidado completa para as mulheres.”



As mamografias marcadas com data até a próxima semana, ainda serão realizadas no Hospital São José e, a partir do dia 13, todos os procedimentos, consultas e exames marcados pela rede SUS serão realizados no novo ponto da mamografia municipal.

Segundo a Prefeitura, a reforma da recepção e das novas salas de exame fazem parte das obras de melhorias no Centro de Saúde da Várzea, que contemplam os consultórios, salas de atendimento e imunização. A restauração da unidade foi dividida em três etapas para não interromper os atendimentos da unidade e agora, com a conclusão dessa primeira fase, a revitalização segue para outras dependências do CES.