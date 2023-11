Brownie Pinecone do Centro Gastronômico Recanto - Agência Gastrô

Publicado 27/11/2023 18:27 | Atualizado 27/11/2023 18:30

Até de 25 de dezembro, acontece em Teresópolis a 6ª edição do Festival Quebra Nozes. Realizado pelo Polo Gastronômico de Teresópolis, o evento tem o objetivo de promover a magia do Natal por meio de uma viagem gastronômica através de pratos criados com ingredientes que ficam em alta na temporada natalina, tais como as castanhas portuguesas, os damascos, as nozes, as avelãs, as amêndoas e as passas.

Este ano, 18 estabelecimentos participam do festival: Caldo de Piranha, Cafeteria Chez Vous, Aconchego Café, Gia Passato Coffee Shop, O Café, Donna Tê Terrazzo, Paraíso Agriões, Salsa Brasileira, Centro Gastronômico Recanto, Viva Itália, Manjericão Casa de Pizza, pizzaria Mandacaru, Maria Torta, Casa Coralina, Dom Quito Gourmet, Gaia Terramar, Lusitânia Culinária Portuguesa e Vila St. Gallen.



Um dos pratos especiais do festival é o folhado recheado com queijo gorgonzola, nozes e damasco do restaurante Donna Tê. Uma das sobremesas disponíveis é a torta sem glúten feita de amêndoas, frutas cristalizadas, damasco e brigadeiro branco da cafeteria Chez Vouz. Já o Centro Gastronômico Recanto preparou um Brownie Pinecone. Para conhecer o cardápio completo de pratos do festival, basta acessar o Instagram da instituição aqui . Todos os pratos têm valores acessíveis.

"Estamos muito felizes com mais esta edição do nosso já tradicional festival natalino. Convidamos a todos os moradores de Teresópolis e visitantes a aproveitarem a oportunidade para provar essas delícias preparadas com muito carinho pelos nossos associados. Montem seu roteiro gastronômico e embarquem nessa viagem de sabores do festival Quebra Nozes", convida Vânia Baddini, presidente do Polo Gastronômico.

O Festival Quebra Nozes é apresentado pela Sicoob Credirochas e também conta como patrocinadores a Granja Comary Loft da construtora Saint Michel, o Teresópolis Convention Visitors & Bureau e a Sincomércio de Teresópolis.

"Temos muito orgulho desse festival, que pelo sexto ano nos brinda com uma variedade de pratos natalinos muito saborosos, elaborados especialmente para a ocasião. Eventos como esse merecem o nosso apoio porque promovem nossa cidade, divulgam nossa cultura e movimentam nossa economia", comenta Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.

Instituição sem fins lucrativos, o Polo Gastronômico de Teresópolis foi criado em 2014 para divulgar e fomentar a gastronomia em Teresópolis. Hoje conta com a participação de 42 empresas do ramo de alimentação,incluindo restaurantes, bistrôs, cafés, padarias, pousadas e hotéis.