Município assinou um termo de reversão dos bens e transferência da concessão com a CEDAE e transição para nova concessionária será imediataReprodução Redes Sociais

Publicado 05/12/2023 14:52

Nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Teresópolis assinou o contrato com a concessionária Águas da Imperatriz, do Grupo Águas do Brasil, vencedora da Concorrência Pública referente à concessão dos serviços de tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A Prefeitura também assinou com a CEDAE - Companhia Estadual de Água e Esgoto, o termo de reversão dos bens e transferência da concessão. A nova concessão será regulada pela AGENERSA – Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro.



O contrato de 25 anos prevê investimentos de R$ 915.395.597 em obras e infraestrutura, sendo R$ 49.836.934 do fundo de preservação das nascentes de Teresópolis. Serão construídos 367 quilômetros de rede de esgoto, 04 estações de tratamento de esgoto, biodigestores e 09 estações de bombeamento, com a geração de mais de 800 empregos diretos e indiretos.

Com a concessão, o município pretender ir em direção ao cumprimento do Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal 11.445/2007, atualizada pela Lei Federal 14.026/2020), que estabelece metas de atendimento de 99% da população com água potável em até 5 anos (atualmente Teresópolis tem 66%) e 90% das residências com coleta e tratamento de esgoto até 2033 (hoje o município não conta com o serviço de coleta e tratamento de esgoto).

"Hoje, nós demos um passo histórico na construção de um novo futuro para Teresópolis. É inaceitável e vergonhoso que um município como Teresópolis tenha 0% de esgoto tratado. Cuidar do saneamento é cuidar da saúde", enfatizou o Prefeito Vinícius Claussen.



O processo obteve um ágio de 104% em relação à outorga mínima prevista. Desta forma, o município será contemplado com uma outorga de R$ 306 milhões, que serão utilizados prioritariamente para equacionar as contas, afetadas em função da queda de arrecadação e também pelas despesas com precatórios do passado, além de investimentos em saúde e educação.

Transição entre CEDAE e Águas da Imperatriz