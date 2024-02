Prefeitura reforçou as ações contra a dengue - Prefeitura de Cantagalo

Publicado 18/02/2024 17:22

A Prefeitura de Trajano de Moraes reforçou as medidas preventivas para combater possíveis criadouros do mosquito da dengue. O Brasil vive alta de casos da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite outras doenças como Zika e Chikungunya.

Segundo o governo, desde outubro de 2023, a Vigilância em Saúde Municipal está empenhada na luta contra a Dengue, as equipes de agentes de endemias iniciaram diversas palestras nas escolas, visitas domiciliares, ações mecânicas com bloqueio químico nas residências de casos positivos e suspeitos da doença.

"Sabemos que 75% dos focos do mosquito encontram-se nas nossas casas. Então, a população tem um papel fundamental neste momento na prevenção. As pessoas não devem se automedicar. Os sintomas já são conhecidos: febre alta, dores nas articulações e atrás dos olhos, e manchas na pele. Devem procurar o atendimento no Hospital Francisco Limongi para que os casos não se agravem", disse prefeito Rodrigo Viana

Para denunciar possíveis focos ou solicitar a operação contra a Dengue entre em contato com a Ouvidoria do Município pelo Whatsapp (22) 98873-3389, Coordenação da Vigilância em Saúde pelo Whatsapp (22) 99991-3759, pelas Redes Sociais nos canais oficiais da Prefeitura, ou com os Agentes de Combate as Endemias na sede da Vigilância situada a Rua João Guimarães, s/n, centro de Trajano.

Veja as principais medidas para evitar a proliferação do mosquito nas residências seguindo as dicas abaixo:

Eliminar água parada;

Manter a tampa da caixa d’água bem fechada;

Remover folhas e galhos das calhas;

Manter tampados tonéis e barris de água;

Colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas;

Guardar garrafas sempre de cabeça para baixo;

Pneus velhos devem ser abrigados em lugares cobertos;

Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada.