Noite de praça lotada para conferir o show do humorista - Reprodução redes sociais

Noite de praça lotada para conferir o show do humoristaReprodução redes sociais

Publicado 17/12/2024 10:48

Na última quarta-feira (11), a população de Trajano de Moraes lotou a Praça Nilo Peçanha para assistir ao show gratuito do humorista Diogo Almeida, em mais uma edição do Giro Cultural de Humor.



Diogo é dos maiores nomes do stand-up no Brasil, conhecido por abordar com leveza e humor temas do nosso dia a dia. Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, o humorista conquista o público com piadas inteligentes e cheias de identificação.

O evento teve o apoio da Fundação de Artes do Rio de Janeiro (FUNARJ) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.