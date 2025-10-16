Audiências públicas aconteceram na Câmara Municipal - Danilo Ramalho

Audiências públicas aconteceram na Câmara MunicipalDanilo Ramalho

Publicado 16/10/2025 19:13

Nos dias 9 e 10 de outubro, a população de Trajano teve a oportunidade de participar de audiências públicas sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, ou PMSB. Essas reuniões ocorreram em Tapera, Trajano e Visconde, e foram fundamentais para discutir um tema que afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Willian Castelani, destacou que o PMSB é um instrumento estratégico e obrigatório. Ele vai guiar Trajano rumo ao desenvolvimento sustentável, assegurando não só saúde e qualidade de vida, mas também proteção ambiental e justiça social para a nossa comunidade.



Com o documento, o município poderá acessar recursos do Governo Federal, como emendas e editais. Isso significa mais investimentos em saneamento básico, algo que todos desejamos para melhorar as condições de vida na cidade.



Atualmente, o plano está na etapa de finalização. Ele não é apenas um documento técnico; é um guia que permitirá ao poder público implementar soluções eficazes em saneamento básico. Por isso, a participação da população é essencial.

Segundo o Instituto Água e Saneamento, apenas 29,59% da população é atendida com abastecimento de água no município, o que significa que 7.254 habitantes não têm acesso ao recurso. Na cidade, 51,11% do esgoto é coletado, mas não existe tratamento desse material coletado.