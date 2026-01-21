Campanha destaca que pequenos gestos geram grandes impactos - Imagem de asier_relampagoestudio no Freepik

Campanha destaca que pequenos gestos geram grandes impactosImagem de asier_relampagoestudio no Freepik

Publicado 21/01/2026 17:40

A Prefeitura de Trajano de Moraes está reforçando junto à população a destinação de parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal do Idoso. A iniciativa não gera custo adicional para o contribuinte e permite que recursos permaneçam no próprio município, sendo aplicados em ações que promovem cuidado, inclusão e dignidade à população idosa.

Ao declarar o Imposto de Renda, pessoas físicas podem direcionar uma porcentagem do valor devido diretamente para o fundo, fortalecendo projetos locais voltados à melhoria da qualidade de vida dos idosos, ao atendimento social e à promoção de direitos.

Em Trajano de Moraes, os recursos arrecadados pelo Fundo Municipal do Idoso são utilizados para apoiar iniciativas que ampliam o acolhimento, o bem-estar e a proteção dessa parcela da população, que cresce a cada ano e demanda políticas públicas cada vez mais eficientes.

A campanha destaca que pequenos gestos geram grandes impactos. Com a destinação, o contribuinte ajuda a construir uma cidade mais humana, solidária e atenta às necessidades de quem tanto já contribuiu para a sociedade.

O depósito pode ser feito diretamente no Fundo Municipal do Idoso de Trajano de Moraes, por meio da agência 107-4, conta 31168-5.

“Um gesto simples. Um impacto real.” Essa é a mensagem que a Prefeitura leva à população, convidando cada cidadão a transformar seu imposto em cuidado e dignidade para os idosos do município.