Rildo Neves já foi vereador por 6 mandatos de 1992 a 2016. - Divulgação

Rildo Neves já foi vereador por 6 mandatos de 1992 a 2016.Divulgação

Publicado 20/03/2026 13:24 | Atualizado 20/03/2026 13:26

A eleição municipal de 2024 em Trajano de Moraes passou a ser alvo de uma ação na Justiça Eleitoral que levanta suspeitas sobre possíveis irregularidades na obtenção de apoio político durante a campanha. O processo, que tramita sob o número 0600666-19.2024.6.19.0051 na na 51ª Zona Eleitoral, foi movido pelo então candidato Matias Mendes da Silva e tem como um dos alvos o atual prefeito Rildo Gonçalves Neves, além de outros envolvidos. A ação trata de supostos casos de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, termo jurídico utilizado para se referir à compra de votos.

De acordo com os autos, o processo reúne diferentes elementos apresentados como indícios, entre eles: gravações de conversas que mencionariam negociação de apoio político, relatos sobre possível oferta de valores durante o período eleitoral e registro de uma transferência via Pix no valor de R$ 1.500 para uma candidata. Segundo a ação, esses elementos estariam relacionados a tentativas de influenciar apoios políticos no contexto da disputa eleitoral.

Perícia da Polícia Federal analisou os áudios



Um dos pontos centrais do processo é a análise técnica realizada pela Polícia Federal sobre os arquivos apresentados. O laudo pericial indica que os áudios analisados não apresentam sinais de adulteração ou edição e que os arquivos são compatíveis com gravações realizadas via WhatsApp. A perícia também afastou a hipótese de uso de áudio sintético, apontando que os registros analisados apresentam características de gravação real.



Conteúdo ainda será analisado pela Justiça



Apesar da validação técnica dos arquivos, especialistas destacam que isso não significa, por si só, a comprovação de irregularidades. A Justiça Eleitoral ainda deverá analisar o contexto das gravações, a veracidade das alegações e o enquadramento jurídico dos fatos. Até o momento, não há decisão judicial sobre o mérito do caso.

Disputa acirrada amplia judicialização



A eleição em Trajano de Moraes foi marcada por uma disputa equilibrada (Rildo teve 45,8% dos votos contra 41,4% de Matias), o que costuma levar à maior judicialização do processo eleitoral. Casos que envolvem suspeitas de abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio, quando comprovados, podem resultar em sanções que incluem até a cassação de mandato.

O caso segue em tramitação na Justiça Eleitoral e ainda depende de análise detalhada das provas apresentadas. Enquanto isso, o processo lança luz sobre os bastidores da eleição municipal e reforça a atenção sobre os desdobramentos jurídicos que podem impactar o cenário político local.

A reportagem do jornal entrou em contato com Rildo Neves solicitando um posicionamento. Assim que o prefeito se manifestar, a matéria será atualizada.