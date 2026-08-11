Sebrae oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedoresDivulgação
O Sebrae promove, em agosto, duas atividades gratuitas em Trajano de Moraes voltadas ao desenvolvimento de negócios, inovação e novas oportunidades para empreendedores do município.
A programação começa nesta quarta-feira (12), às 18h, com a palestra “Oportunidades no Turismo e Gastronomia”. A atividade busca mostrar como as características naturais, culturais, históricas e produtivas de Trajano de Moraes podem ser aproveitadas para gerar novas oportunidades de negócios nos setores de turismo e gastronomia.
Durante o encontro, serão discutidas possibilidades para agregar valor a produtos e serviços, identificar oportunidades de mercado e fortalecer pequenos negócios a partir das potencialidades do próprio território.
Na quarta-feira seguinte, dia 19 de agosto, também às 18h, será realizada a palestra “Inteligência Artificial: como pequenos negócios podem usar tecnologia para conhecer...”. A atividade apresenta possibilidades de aplicação da inteligência artificial na rotina das empresas, incluindo relacionamento com clientes, atendimento, gestão e otimização de processos.
Segundo o Sebrae, a proposta é apresentar conceitos, ferramentas e exemplos práticos para ajudar pequenos negócios a utilizar a tecnologia como apoio à tomada de decisões, à inovação e ao fortalecimento da competitividade.
As duas atividades são gratuitas.
SERVIÇO
Oportunidades no Turismo e Gastronomia
12 de agosto, às 18h
Trajano de Moraes
Gratuito
Link para inscrição:
https://rj.loja.sebrae.com.br/oportunidades-no-turismo-e-gastronomia-ev-670645
Oportunidades no Turismo e Gastronomia
12 de agosto, às 18h
Trajano de Moraes
Gratuito
Link para inscrição:
https://rj.loja.sebrae.com.br/oportunidades-no-turismo-e-gastronomia-ev-670645
Inteligência Artificial: como pequenos negócios podem usar tecnologia para conhecer...
19 de agosto, às 18h
Trajano de Moraes
Gratuito
Link para inscrição:
https://rj.loja.sebrae.com.br/inteligencia-artificial-como-pequenos-negocios-podem-usar-tecnologia-para-conhec-ev-670667
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