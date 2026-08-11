Sebrae oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedores - Divulgação

Sebrae oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedoresDivulgação

Publicado 11/08/2026 17:41

O Sebrae promove, em agosto, duas atividades gratuitas em Trajano de Moraes voltadas ao desenvolvimento de negócios, inovação e novas oportunidades para empreendedores do município.

A programação começa nesta quarta-feira (12), às 18h, com a palestra “Oportunidades no Turismo e Gastronomia”. A atividade busca mostrar como as características naturais, culturais, históricas e produtivas de Trajano de Moraes podem ser aproveitadas para gerar novas oportunidades de negócios nos setores de turismo e gastronomia.

Durante o encontro, serão discutidas possibilidades para agregar valor a produtos e serviços, identificar oportunidades de mercado e fortalecer pequenos negócios a partir das potencialidades do próprio território.

Na quarta-feira seguinte, dia 19 de agosto, também às 18h, será realizada a palestra “Inteligência Artificial: como pequenos negócios podem usar tecnologia para conhecer...”. A atividade apresenta possibilidades de aplicação da inteligência artificial na rotina das empresas, incluindo relacionamento com clientes, atendimento, gestão e otimização de processos.

Segundo o Sebrae, a proposta é apresentar conceitos, ferramentas e exemplos práticos para ajudar pequenos negócios a utilizar a tecnologia como apoio à tomada de decisões, à inovação e ao fortalecimento da competitividade.

As duas atividades são gratuitas.



Oportunidades no Turismo e Gastronomia

12 de agosto, às 18h

Trajano de Moraes

Gratuito

Link para inscrição:

https://rj.loja.sebrae.com.br/oportunidades-no-turismo-e-gastronomia-ev-670645 SERVIÇOOportunidades no Turismo e Gastronomia12 de agosto, às 18hTrajano de MoraesGratuitoLink para inscrição: